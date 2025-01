RIO GRANDE DO SUL

Parente é presa suspeita de envolvimento em caso de bolo envenenado que matou três pessoas

Ela é nora da mulher que preparou o quitute

Uma parente da família que foi envenenada com um bolo de arsênio foi presa no domingo (5) por triplo homicídio duplamente qualificado e uma tripla tentativa de homicídio duplamente qualificada. Zeli dos Anjos, de 60 anos, é nora da mulher que preparou o bolo, segundo a polícia.

Três pessoas morreram após consumir o bolo em Torres, no Rio Grande do Sul: as irmãs Neuza Denize Silva dos Anjos e Maida Berenice Flores da Silva e a filha de Neuza, Tatiana Denize Silva dos Anjos.