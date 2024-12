BRASIL

Bolo natalino que matou três pessoas estava envenenado e tinha arsênio, diz delegado

Mulher que fez a sobremesa e seu sobrinho-neto seguem internados

O bolo servido como sobremesa de uma confraternização de Natal, que matou três pessoas e deixou outras três internadas, estava envenenado. Segundo o delegado Marcos Vinícius Veloso, que conduz as investigações, foi encontrado arsênio no sangue de uma vítima fatal e de dois sobreviventes. O caso aconteceu em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.