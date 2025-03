SAÚDE

Calculadora on-line mede níveis de depressão

Ferramenta foi desenvolvida por universidades brasileiras

Pesquisadores de instituições brasileiras criaram uma calculadora digital que ajuda a identificar possíveis sintomas de depressão em adultos. Desenvolvida pelo Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental (CISM) em parceria com a UFRGS e UFSM, a ferramenta utiliza o questionário PHQ-9, método internacionalmente reconhecido para rastreamento de saúde mental. >

O sistema funciona através de nove perguntas sobre humor, interesse em atividades, padrões de sono, nível de energia e outros aspectos emocionais das últimas duas semanas. As respostas são comparadas com dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, que coletou informações de mais de 90 mil brasileiros. >

"O objetivo é oferecer uma forma acessível de monitorar a saúde mental, sempre lembrando que a avaliação definitiva deve ser feita por um profissional", explicou ao Uol o psiquiatra Mauricio Scopel Hoffmann, um dos pesquisadores envolvidos no projeto. >

Segundo Hoffmann, essa iniciativa representa um avanço importante no monitoramento da saúde mental no país, oferecendo uma forma simples e científica para as pessoas acompanharem seu bem-estar emocional. A equipe continua trabalhando para melhorar a precisão da ferramenta e ampliar suas aplicações na área da saúde mental.>