EM DISCUSSÃO

Câmara inclui na pauta urgência para PLs sobre invasões e igualdade salarial

Pedido vem em meio a ações do MST

Requerimento do deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) pede regime de urgência para um projeto de lei que dispõe sobre a retirada de invasores de propriedades privadas. O texto permite que proprietários possam pedir força policial para a retirada de invasores, independentemente de ordem judicial, desde que apresentem escritura pública com a comprovação da detenção do imóvel.