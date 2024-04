BR-324

PRF registra mais de 1.200 flagrantes de excesso de velocidade em Amélia Rodrigues

Segundo a PRF, os números são alarmantes, principalmente pelo fato do local fiscalizado ser considerado um ponto crítico das rodovias federais do país. Somente em 2023, entre os Kms 520 a 540 da BR 324, foram atendidos 126 sinistros de trânsito, que deixaram nove feridos e nove mortos.

Quem dirige com uma velocidade de até 20% da máxima, está sujeito à multa de R$130,16; entre 20% a 50% acima do limite permitido, comete uma infração grave, com multa de R$195,23. Se o motorista exceder a velocidade máxima em mais de 50%, a infração é considerada gravíssima, no valor de R$880,41.