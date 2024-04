ATRAÇÕES DIFERENTES

Fantástico Mundo do Samba: Samba Piatã anuncia data e tema para edição 2024

Atrações como Marvvila, Ferrugem, Kamisa 10 e muito mais

Da Redação

Publicado em 29 de abril de 2024 às 09:33

Samba Piatã Crédito: Divulgação

Com o tema “O Fantástico Mundo do Samba”, o Samba Piatã vai acontecer no dia 28 de julho, no Parque de Exposições de Salvador, com nomes consagrados e novas bandas e cantores que estão começando no mundo do pagode.

Atrações de peso, como Menos é Mais, Dilsinho, Suel, Marvvila, Ferrugem, Kamisa 10, estarão no palco principal do evento. Já no palco Roda de Samba, que está sendo implementado pela primeira vez, terá grupos diferentes, como Caju Pra Baixo, Akatu, Pagode do Adame, Escandurras, Belito e Resenha do Rafinha+.

Samba Piatã 2024 Crédito: Divulgação

A festa terá três setores: Arena, Área Vip e Open Bar (Água, cerveja, refrigerante, vodka e frozen). Na compra do Open Bar, o cliente vai receber um copo Stanley, no dia do evento.

Os ingressos já estão sendo vendidos no site ingresse.com e nos pontos físicos: Loja Oficial do Samba Piatã (Shopping da Bahia), Pida! e Grupo Onda (Shopping Bela Vista).