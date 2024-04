SALVADOR

Marcha do MST causa congestionamento na Av. Luís Eduardo Magalhães

O grupo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) segue em direção ao CAB, em Salvador, na manhã desta terça-feira (16) e já causa cerca de 800m de congestionamento na altura da Av. Luís Eduardo Magalhães. A previsão é que haja impacto no trânsito da Paralela também.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 6h30, os militantes estavam no KM-618 Leste da BR-324, próximo do posto Gameleira. Eles caminham até o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Já na quarta, às 9h, os agricultores irão até a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para um ato em defesa da reforma e contra a violência no campo. A data marca os 28 anos do Massacre de Eldorado dos Carajás. quando morreram dezenove sem-terra no município de Eldorado do Carajás, no sul do Pará.