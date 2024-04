MAIS DE 4H DE ESPERA

Militantes do MST chegam em Salvador e causam 18 km de congestionamento

Os militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) chegaram em Salvador na manhã desta segunda-feira (15) e causaram mais de 18 km de congestionamento a partir do km 618 da BR-324, na altura do bairro de Águas Claras. A categoria saiu de Feira de Santana, a 120 km da capital baiana, e ficou oito dias em caminhada pela Marcha Estadual pela Reforma Agrária.

Motoristas que fizeram o trajeto Feira-Salvador reclamam que a viagem durou mais que o dobro do tempo comum. "Geralmente dura entre 1h30, até 2h, mas hoje cedo foram 4h com tudo travado na entrada de Salvador", afirma um condutor. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a previsão é que haja engarrafamento novamente na terça-feira (16).

Já na quarta, às 9h, os agricultores irão até a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para um ato em defesa da reforma e contra a violência no campo. A data marca os 28 anos do Massacre de Eldorado dos Carajás. quando morreram dezenove sem-terra no município de Eldorado do Carajás, no sul do Pará.