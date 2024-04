MARCHA ESTADUAL

Governo federal diz que já tomou medidas sobre ocupação do MST em estação de pesquisa na Bahia

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Ceplac/Mapa) acusa o Movimento Sem Terra (MST) de ocupar, desde a madrugada de terça-feira, (9), o imóvel público Estação de Zootecnia do Extremo Sul (Essul) , situada às margens da BR-101 a 12 km do município de Itabela, a 671 km de Salvador. O local desenvolve pesquisas na área agrícola.

Em nota, a pasta federal informou que já tomou medidas administrativas e legais para que seja mantido o estado democrático de direito, identificados os autores da ocupação e garantidas a continuidade das atividades de pesquisas que estão em execução. Também foi solicitada a preservação do patrimônio físico, do Essul como veículos, equipamentos e insumos atividade experimental, além de 102 bovinos e 18 equinos utilizados nas pesquisas.

A reportagem entrou em contato com integrantes do Movimento Sem Terra (MST), que associaram a ocupação com o início da Marcha Estadual pela Reforma Agrária. A iniciativa tem como objetivo denunciar o latifúndio e agronegócio e apoiar o projeto de Reforma Agrária Popular. Um dos atos inclui fazer o percurso de Feira de Santana a Salvador. Os militantes devem chegar à capital baiana no dia 17.