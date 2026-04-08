LUTO

Campeão de Valorant lamenta morte do irmão autista e faz apelo: 'Parem de especular o que aconteceu'

Irmão de 13 anos do streamer Gustavo "Sacy" Rossi foi achado morto em central de esgoto

Carol Neves

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:46

Gustavo "Sacy" e o irmão João Crédito: Reprodução

O streamer e ex-jogador profissional de esports Gustavo "Sacy" Rossi se pronunciou nas redes sociais após a morte do irmão, João Raspante Neto, de 13 anos. O adolescente foi encontrado sem vida na madrugada desta terça-feira (7), em uma lagoa ligada ao sistema de esgoto em Marília.

Campeão mundial de Valorant em 2022 e atualmente streamer do MIBR, Sacy afirmou que ainda tenta lidar com a perda e relembrou a importância do irmão em sua trajetória.

"Ainda não sei o que falar sobre direito, tô meio assustado desde que comecei a minha carreira, consegui ajudar a dar uma condição melhor para o João, e ele sempre melhorava a cada ano", escreveu.

Garoto de 12 anos é achado morto 1 de 5

Segundo ele, o adolescente tinha presença constante em seus pensamentos, inclusive nos momentos marcantes da carreira. "Toda vez que subia no palco eu pensava nele", afirmou. O jogador também destacou que o irmão era uma das principais motivações para sua rotina de treinos e evolução profissional.

Na mesma publicação, Sacy pediu que especulações fossem evitadas e confirmou que a morte ocorreu em decorrência de afogamento. "Foi um acidente, então parem de especular o que aconteceu. João se afogou numa rede de tratamento de esgoto de Marilia, uma tragédia."

Ele também solicitou respeito ao momento vivido pela família, especialmente pela mãe. "Única coisa que peço para vocês é um pouco de espaço para minha família, especialmente para minha mãe, que vivia por ele e está sofrendo bastante nesse momento."

O garoto, que era autista não verbal com diagnóstico de nível 3 do Transtorno do Espectro Autista (TEA), estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (6), após sair com a mãe de uma chácara no bairro Nova Marília 4.

Antes da confirmação da morte, o streamer havia mobilizado seguidores nas redes sociais em busca de informações. Após a localização do corpo, ele voltou a se manifestar.

"Gostaria de agradecer a todos que se compadeceram e se movimentaram para encontrar o meu irmão. Infelizmente, o João foi encontrado sem vida, e agora está ao lado da minha familia. To meio que sem palavras agora. Obrigado mais uma vez pela ajuda".

Garoto foi achado sem vida

O corpo do adolescente foi localizado nas proximidades de uma lagoa do Centro de Tratamento de Esgoto Barbosa. Próximo ao local onde ele estava, também foram encontrados roupas e um celular pertencentes ao garoto.

De acordo com informações da polícia, a principal hipótese é que o adolescente tenha escorregado na lona plástica que reveste a lateral da lagoa e caído na água.