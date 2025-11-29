Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casamento de Gilmar Mendes chega ao fim após 18 anos: 'Muita amizade e respeito'

Apesar do fim do relacionamento, ex-casal viajou junto para a Europa e reforça vínculo de respeito e companheirismo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 10:43

Guimar e Gilmar Mendes
Guimar e Gilmar Mendes Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e a advogada Guiomar Feitosa anunciaram neste sábado (29) o fim do casamento que durou 18 anos, mas garantiram que a amizade construída ao longo de quase cinco décadas permanece intacta.

"Cansamos de ser casados, mas não cansamos, e jamais cansaremos, de ser amigos", afirmou Guiomar, em entrevista à Folha de S. Paulo. O ministro reforçou a mesma ideia, dizendo que "nada muda em uma relação de muita amizade e respeito".

Ordem que os ministros do STF vão se aposentar

Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF
Cármen Lúcia (2029) por ROSINEI COUTINHO/STF
Gilmar Mendes (2030) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edson Fachin (2033) por Agência Brasil
Dias Toffoli (2042) por ASCOM/STF
Flávio Dino (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Alexandre de Moraes (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Kassio Nunes Marques (2047) por Felipe Sampaio/SCO/STF
André Mendonça (2047) por Carlos Moura/SCO/STF
Cristiano Zanin (2050) por Antonio Augusto
1 de 10
Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF

Apesar da separação, o ex-casal viajou junto para a Europa nesta semana, mantendo a sintonia. Guiomar e Gilmar se conheceram na Universidade de Brasília (UnB), onde cursaram Direito, mas cada um seguiu inicialmente outros relacionamentos. Só anos depois, quando ambos estavam solteiros, engataram o namoro que culminou no casamento, em 2007.

Guiomar descreve a família formada como um verdadeiro "familião": cinco filhos e quatro netos dela, além dos dois filhos e quatro netos do ministro.

Na carreira profissional, Guiomar trabalhou como assessora do então ministro Marco Aurélio Mello e, durante a presidência dele, ocupou o cargo de secretária-geral do STF. Gilmar Mendes, por sua vez, foi Advogado-Geral da União antes de ser indicado ao Supremo pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Segundo a Folha, foi nesse período que o casal passou a se encontrar com mais frequência e iniciou o relacionamento amoroso.

Mais recentes

Imagem - 'Ainda Estou Aqui', 'Crime e Castigo' e mais: veja os livros que Bolsonaro pode ler para reduzir pena

'Ainda Estou Aqui', 'Crime e Castigo' e mais: veja os livros que Bolsonaro pode ler para reduzir pena
Imagem - Servidor que matou diretora e psicóloga do Cefet estava afastado há 60 dias por problemas psiquiátricos

Servidor que matou diretora e psicóloga do Cefet estava afastado há 60 dias por problemas psiquiátricos
Imagem - Servidor afastado mata diretora e psicóloga do Cefet e tira a própria vida

Servidor afastado mata diretora e psicóloga do Cefet e tira a própria vida

MAIS LIDAS

Imagem - Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)
01

Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas
02

Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas

Imagem - Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)
03

Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)

Imagem - Líder de ataques a farmácias é preso em motel no Costa Azul após série de roubos de canetas emagrecedoras
04

Líder de ataques a farmácias é preso em motel no Costa Azul após série de roubos de canetas emagrecedoras