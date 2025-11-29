ACABOU

Casamento de Gilmar Mendes chega ao fim após 18 anos: 'Muita amizade e respeito'

Apesar do fim do relacionamento, ex-casal viajou junto para a Europa e reforça vínculo de respeito e companheirismo

Carol Neves

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 10:43

Guimar e Gilmar Mendes Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e a advogada Guiomar Feitosa anunciaram neste sábado (29) o fim do casamento que durou 18 anos, mas garantiram que a amizade construída ao longo de quase cinco décadas permanece intacta.

"Cansamos de ser casados, mas não cansamos, e jamais cansaremos, de ser amigos", afirmou Guiomar, em entrevista à Folha de S. Paulo. O ministro reforçou a mesma ideia, dizendo que "nada muda em uma relação de muita amizade e respeito".

Apesar da separação, o ex-casal viajou junto para a Europa nesta semana, mantendo a sintonia. Guiomar e Gilmar se conheceram na Universidade de Brasília (UnB), onde cursaram Direito, mas cada um seguiu inicialmente outros relacionamentos. Só anos depois, quando ambos estavam solteiros, engataram o namoro que culminou no casamento, em 2007.

Guiomar descreve a família formada como um verdadeiro "familião": cinco filhos e quatro netos dela, além dos dois filhos e quatro netos do ministro.