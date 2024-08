RIO DE JANEIRO

Chacina em Vila Isabel, no Rio: qual é a principal suspeita da polícia

Segundo os policiais, o alvo era Pedro Henrique Barbosa da Conceição, conhecido como Marreco ou V7, de 18 anos, um dos chefes do tráfico no Morro dos Macacos

A chacina que deixou cinco mortos em uma praça de Vila Isabel, zona norte do Rio, na madrugada de segunda-feira, 19, é mais um capítulo da disputa entre duas facções rivais, na avaliação da Polícia Civil do Rio. Segundo os policiais, o alvo era Pedro Henrique Barbosa da Conceição, conhecido como Marreco ou V7, de 18 anos, um dos chefes do tráfico no Morro dos Macacos, comunidade a pouco mais de um quilômetro do local do crime.