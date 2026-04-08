PREVISÃO

Ciclone espalha temporais e ventos intensos e mantém 8 estados sob alerta hoje (8)

Frente fria associada ao sistema mantém risco de chuva intensa, descargas elétricas e interrupções de energia em diversas áreas

Carol Neves

Publicado em 8 de abril de 2026 às 09:04

Ventania e ressaca na praia Crédito: Reprodução

Um ciclone extratropical que se formou sobre o Sul do Brasil segue influenciando o tempo nesta quarta-feira (8), mantendo alertas para rajadas de vento, tempestades e possibilidade de transtornos em diferentes estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Imagens de satélite já indicavam, desde a terça-feira (7), a presença de nuvens carregadas principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Em menos de nove horas, o volume de chuva ultrapassou os 50 mm em municípios como Santo Ângelo, com 65 mm, Tupanciretã, com 56 mm, e Cruz Alta, com 51 mm, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Temporal em Jacobina 1 de 10

Ventos fortes e risco de transtornos

Embora o ciclone esteja se deslocando em direção ao oceano Atlântico, a frente fria associada ao sistema continua provocando instabilidade e ventos intensos.

Durante a madrugada desta quarta-feira (8), rajadas atingiram áreas do centro-sul do Rio Grande do Sul e avançaram para o leste do estado. Em cidades como Santa Maria e Porto Alegre, os ventos podem chegar a 50 km/h, enquanto em Canguçu a previsão aponta rajadas de até 64 km/h.

No decorrer da manhã, a intensidade aumenta. Em Porto Alegre, os ventos podem alcançar 75 km/h, enquanto em municípios do leste gaúcho as rajadas podem chegar a 80 km/h.

Em Santa Catarina, o alerta é maior nas áreas de Serra, onde as rajadas podem atingir 94 km/h.

Alerta se estende para outros estados

A influência do ciclone também mantém risco de ventos fortes no leste catarinense, além das regiões central e leste do Paraná e áreas do leste de São Paulo. Nessas localidades, as rajadas podem superar 60 km/h ao longo da tarde, com possibilidade de queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e interdições de vias.

Na Região Sul, a tendência ao longo desta quarta-feira (8) é de redução gradual da instabilidade após as primeiras horas do dia, com diminuição das chuvas e períodos de céu parcialmente nublado.

Frente fria leva temporais ao Sudeste e Centro-Oeste

A atenção meteorológica passa a se concentrar no avanço da frente fria em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste.

Há previsão de chuvas intensas com trovoadas, descargas elétricas e ventos fortes em áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e parte de Minas Gerais, principalmente durante a tarde.

As capitais São Paulo, Campo Grande e Curitiba estão entre as cidades que devem permanecer em alerta para possíveis transtornos como alagamentos, queda de árvores e bloqueios em vias importantes.