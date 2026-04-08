Ciclone espalha temporais e ventos intensos e mantém 8 estados sob alerta hoje (8)

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Carol Neves
Publicado em 8 de abril de 2026 às 09:04
Um ciclone extratropical que se formou sobre o Sul do Brasil segue influenciando o tempo nesta quarta-feira (8), mantendo alertas para rajadas de vento, tempestades e possibilidade de transtornos em diferentes estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Imagens de satélite já indicavam, desde a terça-feira (7), a presença de nuvens carregadas principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Em menos de nove horas, o volume de chuva ultrapassou os 50 mm em municípios como Santo Ângelo, com 65 mm, Tupanciretã, com 56 mm, e Cruz Alta, com 51 mm, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Temporal em Jacobina
Ventos fortes e risco de transtornos
Embora o ciclone esteja se deslocando em direção ao oceano Atlântico, a frente fria associada ao sistema continua provocando instabilidade e ventos intensos.
Durante a madrugada desta quarta-feira (8), rajadas atingiram áreas do centro-sul do Rio Grande do Sul e avançaram para o leste do estado. Em cidades como Santa Maria e Porto Alegre, os ventos podem chegar a 50 km/h, enquanto em Canguçu a previsão aponta rajadas de até 64 km/h.
No decorrer da manhã, a intensidade aumenta. Em Porto Alegre, os ventos podem alcançar 75 km/h, enquanto em municípios do leste gaúcho as rajadas podem chegar a 80 km/h.
Em Santa Catarina, o alerta é maior nas áreas de Serra, onde as rajadas podem atingir 94 km/h.
Alerta se estende para outros estados
A influência do ciclone também mantém risco de ventos fortes no leste catarinense, além das regiões central e leste do Paraná e áreas do leste de São Paulo. Nessas localidades, as rajadas podem superar 60 km/h ao longo da tarde, com possibilidade de queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e interdições de vias.
Na Região Sul, a tendência ao longo desta quarta-feira (8) é de redução gradual da instabilidade após as primeiras horas do dia, com diminuição das chuvas e períodos de céu parcialmente nublado.
Frente fria leva temporais ao Sudeste e Centro-Oeste
A atenção meteorológica passa a se concentrar no avanço da frente fria em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste.
Há previsão de chuvas intensas com trovoadas, descargas elétricas e ventos fortes em áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e parte de Minas Gerais, principalmente durante a tarde.
As capitais São Paulo, Campo Grande e Curitiba estão entre as cidades que devem permanecer em alerta para possíveis transtornos como alagamentos, queda de árvores e bloqueios em vias importantes.
Diante do cenário, a orientação é acompanhar os avisos meteorológicos emitidos pelos órgãos oficiais e evitar áreas de risco durante a ocorrência de tempestades.