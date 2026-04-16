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Ciclone extratropical atinge o Brasil e provoca ventos de até 80 km/h e mar agitado; confira previsão

Tempestade deve passar pelo extremo sul gaúcho nesta quinta-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 06:30

Ciclone atingiu região Sul do Brasil
Ciclone vai afetar região Sul do Brasil Crédito: Defesa Civil/RS

Um ciclone extratropical deve atingir o extremo sul do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (16), provocando chuvas, ventos fortes e mar agitado. Segundo o Climatempo, o sistema já atua desde a tarde de quarta-feira (15) sobre o Uruguai, a Argentina e áreas do sul gaúcho.

Este é o terceiro ciclone a se formar na região desde a primeira quinzena de abril e o segundo a impactar diretamente o estado. O fenômeno também deve influenciar o tempo em Santa Catarina e no sul do Paraná, com rajadas de vento que não devem ultrapassar os 60 km/h.

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A atuação do ciclone aumenta a nebulosidade em todo o Rio Grande do Sul. Há previsão de pancadas de chuva em todas as regiões ao longo desta quinta-feira, com intensidade moderada a forte na maior parte do estado. Os maiores volumes são esperados no litoral sul e no extremo sul gaúcho, incluindo áreas como Pelotas, Canguçu e a Serra do Sudeste. Já o sudoeste, como a região de Uruguaiana, deve registrar menor ocorrência de chuva.

Até a noite desta quinta-feira, o centro do ciclone deve avançar para o oceano, na altura do litoral do Uruguai. Na sexta-feira (17) e no sábado (18), o sistema segue pelo mar, ainda próximo à costa gaúcha, mantendo rajadas intensas de vento. Na noite de sexta, os ventos podem se aproximar dos 80 km/h no litoral sul. No sábado, as rajadas devem variar entre 60 km/h e 80 km/h, principalmente na metade sul do litoral.

No domingo (19), com o afastamento do ciclone em direção ao alto-mar, a tendência é de enfraquecimento dos ventos, embora ainda possam ocorrer rajadas de até 60 km/h durante a madrugada.

Os ventos associados ao ciclone devem deixar o mar bastante agitado no litoral do Rio Grande do Sul. A orientação é acompanhar os avisos da Marinha do Brasil para risco de ressaca nos próximos dias.

Tags:

Ciclone

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