FENÔMENO

Cidade brasileira registra maior evento sísmico da região desde 1900

Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) registrou abalo de magnitude 4,3

Um tremor de terra de magnitude 4,3 foi registrado na madrugada desta quinta-feira (3) próximo à cidade de Parauapebas, no sudeste do Pará. Foi o maior evento sísmico registrado próximo ao município desde 1900, quando começaram os registros sistemáticos, conforme o catálogo do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).>

Este é o quarto tremor registrado pela Rede Sismográfica Brasileira no estado do Pará neste ano, todos na região sudeste.>

Na Bahia, neste mês, um tremor foi identificado em Jaguarari, no centro-norte baiano, no último dia 1º. A informação foi divulgada pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis/UFRN). Um dia antes, outro abalo sísmico foi registrado na cidade de 32 mil habitantes.>