Com dor de cabeça frequente, mulher descobre tumor cerebral de 15 anos

Professora britânica conviveu com enxaquecas fortes por anos até chegar ao diagnóstico. Tumor foi identificado como benigno

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:37

Britânica descobriu tumor
Britânica descobriu tumor Crédito: Reprodução

A professora britânica Nikita Sterling conviveu por mais de duas décadas com enxaquecas que acreditava serem apenas incômodos ocasionais. Os episódios começaram aos 18 anos e se mantiveram pouco frequentes durante muitos anos. No começo de abril de 2025, aos 39 anos, ela foi diagnosticada com meningioma de grau 1.

A professora relata em suas redes sociais que em outubro de 2024 começou a sentir dores de cabeça intensas e mais recorrentes, acompanhadas por uma pressão constante na cabeça. Em alguns momentos, as crises de dor se repetiam mais de 20 vezes ao dia e duravam até dez minutos.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

