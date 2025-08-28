Com dor de cabeça frequente, mulher descobre tumor cerebral de 15 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:37
A professora britânica Nikita Sterling conviveu por mais de duas décadas com enxaquecas que acreditava serem apenas incômodos ocasionais. Os episódios começaram aos 18 anos e se mantiveram pouco frequentes durante muitos anos. No começo de abril de 2025, aos 39 anos, ela foi diagnosticada com meningioma de grau 1.
A professora relata em suas redes sociais que em outubro de 2024 começou a sentir dores de cabeça intensas e mais recorrentes, acompanhadas por uma pressão constante na cabeça. Em alguns momentos, as crises de dor se repetiam mais de 20 vezes ao dia e duravam até dez minutos.