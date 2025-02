FASE TEMIDA

Comer doce alivia a TPM? Entenda

Chocolates, guloseimas e sobremesas são aliados das mulheres na fase pré-menstrual

Cerca de uma ou duas semanas antes do período menstrual, diversas mulheres apresentam alterações hormonais que podem provocar alterações de humor, insônia, cansaço e fome. Essa fome, contudo, raramente é de pratos específicos de comida, mas sim de doce. Em um mundo de guloseimas, que vão de chocolates a sobremesas com alto teor de açúcar, tudo pode virar opção para aquelas que enfrentam a tão comum Tensão Pré-Menstrual (TPM). Mas, afinal, doce resolve mesmo a irritação de mulheres que estão nessa fase? >

De acordo com a ginecologista Fernanda da Rocha Medeiros, o doce realmente alivia a TPM. Isso acontece porque, na segunda fase do ciclo menstrual, ocorre uma variação na produção dos hormônios sexuais, que podem deixar as mulheres mais infelizes. “A progesterona se eleva consideravelmente após a ovulação e o estrogênio diminui. Com essa diminuição do estrogênio, há alterações na produção do principal hormônio relacionado ao bem-estar e felicidade: a famosa serotonina”, explica. >