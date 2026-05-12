ASTRONOMIA

Cometa que aparece na região da constelação de Órion desafia observadores no céu de maio

A recomendação é iniciar a busca cerca de 40 a 50 minutos após o pôr do sol, olhando para o horizonte Oeste

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 17:05

Cometa que aparece na região da constelação de Órion desafia observadores no céu de maio Crédito: Divulgação

O cometa C/2025 R3 (PANSTARRS) tem chamado atenção no céu, mas sua observação exige planejamento. O visitante aparece na região da constelação de Órion e favorece quem usa binóculos, telescópios, câmeras profissionais e câmeras de celulares. Ele está se afastando da região interna do Sistema Solar e ainda oferece uma oportunidade especial para observadores atentos. Segundo a Nasa, ele aparece atualmente em direção à constelação de Órion, uma das mais reconhecíveis do céu.

Para localizá-lo, as Três Marias servem como referência inicial. A busca deve seguir para a região próxima à estrela Saiph, associada ao “pé” do caçador Órion. Mapas astronômicos atualizados indicam o cometa nessa área do céu em 12 e 13 de maio de 2026. Apesar do interesse, o C/2025 R3 não deve ser tratado como um objeto celeste visível a olho nu. Binóculos 10x50, telescópios pequenos ou câmeras em tripé aumentam muito as chances de observação.

Cometa interestelar 3I/Atlas 1 de 3

A recomendação é iniciar a busca cerca de 40 a 50 minutos após o pôr do sol, olhando para o horizonte Oeste. O local ideal deve ter visão livre, pouca iluminação direta e ausência de prédios ou árvores na direção da observação. O cometa tende a aparecer com uma cauda longo e bonita.