Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cometa que aparece na região da constelação de Órion desafia observadores no céu de maio

A recomendação é iniciar a busca cerca de 40 a 50 minutos após o pôr do sol, olhando para o horizonte Oeste

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 17:05

Cometa que aparece na região da constelação de Órion desafia observadores no céu de maio
Cometa que aparece na região da constelação de Órion desafia observadores no céu de maio Crédito: Divulgação

O cometa C/2025 R3 (PANSTARRS) tem chamado atenção no céu, mas sua observação exige planejamento. O visitante aparece na região da constelação de Órion e favorece quem usa binóculos, telescópios, câmeras profissionais e câmeras de celulares. Ele está se afastando da região interna do Sistema Solar e ainda oferece uma oportunidade especial para observadores atentos. Segundo a Nasa, ele aparece atualmente em direção à constelação de Órion, uma das mais reconhecíveis do céu.

Para localizá-lo, as Três Marias servem como referência inicial. A busca deve seguir para a região próxima à estrela Saiph, associada ao “pé” do caçador Órion. Mapas astronômicos atualizados indicam o cometa nessa área do céu em 12 e 13 de maio de 2026. Apesar do interesse, o C/2025 R3 não deve ser tratado como um objeto celeste visível a olho nu. Binóculos 10x50, telescópios pequenos ou câmeras em tripé aumentam muito as chances de observação.

Cometa interestelar 3I/Atlas

Cometa 3I/Atlas por Observatório Intl Gemini
Cometa interestelar 3I/Atlas por Divulgação
Cometa interestelar 3I/Atlas por Divulgação
1 de 3
Cometa 3I/Atlas por Observatório Intl Gemini

A recomendação é iniciar a busca cerca de 40 a 50 minutos após o pôr do sol, olhando para o horizonte Oeste. O local ideal deve ter visão livre, pouca iluminação direta e ausência de prédios ou árvores na direção da observação. O cometa tende a aparecer com uma cauda longo e bonita.

Além do cometa, o céu de maio reserva belas cenas, como a luz cinérea da Lua e aproximações aparentes com planetas brilhantes. Esses fenômenos mostram que a Astronomia observacional não depende apenas de grandes equipamentos, mas de orientação correta, paciência e atenção aos detalhes.

Mais recentes

Imagem - Senado aprova renovação automática da CNH para 'bons condutores'; entenda

Senado aprova renovação automática da CNH para 'bons condutores'; entenda
Imagem - INSS nega cada vez mais benefícios: veja os principais motivos e como se proteger

INSS nega cada vez mais benefícios: veja os principais motivos e como se proteger
Imagem - Novas regras do vale-refeição entram em vigor; veja o que muda

Novas regras do vale-refeição entram em vigor; veja o que muda