PEDIDO INDEFERIDO

INSS nega cada vez mais benefícios: veja os principais motivos e como se proteger

Segundo especialista, o crescimento das negativas está ligado a uma combinação de análise mais rigorosa, falhas cadastrais e pedidos mal instruídos

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 16:46

INSS nega cada vez mais benefícios: veja os principais motivos e como se proteger Crédito: Foto: Agência Brasil

O aumento no número de pedidos indeferidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem preocupado segurados em todo o país. Aposentadorias, benefícios por incapacidade e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) estão entre os requerimentos com maior índice de negativa, muitas vezes após meses de espera.

Para o especialista em Direito Previdenciário, o advogado Eddie Parish, o crescimento das negativas está ligado a uma combinação de análise mais rigorosa, falhas cadastrais e pedidos mal instruídos. “Hoje o INSS cruza dados de forma automatizada e exige documentação muito mais completa. Se houver qualquer inconsistência ou ausência de prova, o sistema já sinaliza para o indeferimento”, explica.

Saiba os principais motivos para o INSS negar benefício 1 de 5

De acordo com o advogado Eddie Parish, muitos segurados protocolam o pedido sem revisar o histórico contributivo.“O trabalhador acredita que está tudo correto, mas descobre na análise que há períodos não reconhecidos ou contribuições em atraso. Isso pode inviabilizar o benefício naquele momento”, alerta.

Benefícios por incapacidade lideram indeferimentos

Nos pedidos de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, a perícia médica costuma ser decisiva.“Não basta ter a doença; é preciso comprovar a incapacidade para o trabalho. Laudos genéricos, sem detalhamento da limitação funcional, frequentemente resultam em negativa”, afirma o advogado.

Como se proteger

Para reduzir as chances de indeferimento, o especialista recomenda:

Conferir e, se necessário, corrigir o CNIS antes do pedido;

Organizar documentação completa e atualizada;

Avaliar qual regra de aposentadoria é mais vantajosa;

Guardar laudos médicos detalhados e recentes;

Buscar orientação técnica em casos mais complexos.





“O pedido previdenciário é técnico. Quando é feito sem planejamento, o risco de negativa aumenta consideravelmente”, reforça o advogado.

Negativa não significa fim do direito