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INSS nega cada vez mais benefícios: veja os principais motivos e como se proteger

Segundo especialista,  o crescimento das negativas está ligado a uma combinação de análise mais rigorosa, falhas cadastrais e pedidos mal instruídos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 16:46

Com a nacionalização da fila, o protocolo pode ser analisado por um servidor a milhares de quilômetros de distância
INSS nega cada vez mais benefícios: veja os principais motivos e como se proteger Crédito: Foto: Agência Brasil

O aumento no número de pedidos indeferidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem preocupado segurados em todo o país. Aposentadorias, benefícios por incapacidade e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) estão entre os requerimentos com maior índice de negativa, muitas vezes após meses de espera.

Para o especialista em Direito Previdenciário, o advogado Eddie Parish, o crescimento das negativas está ligado a uma combinação de análise mais rigorosa, falhas cadastrais e pedidos mal instruídos. “Hoje o INSS cruza dados de forma automatizada e exige documentação muito mais completa. Se houver qualquer inconsistência ou ausência de prova, o sistema já sinaliza para o indeferimento”, explica.

Saiba os principais motivos para o INSS negar benefício

Falta de comprovação do tempo mínimo de contribuição;  por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Perda da qualidade de segurado; por Marcello Casal/JrAgência Brasil
Erros ou vínculos ausentes no CNIS; por Agência Brasil
Documentação médica insuficiente em casos de incapacidade; por INSS
Não há enquadramento correto nas regras de aposentadoria. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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Falta de comprovação do tempo mínimo de contribuição;  por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

De acordo com o advogado Eddie Parish, muitos segurados protocolam o pedido sem revisar o histórico contributivo.“O trabalhador acredita que está tudo correto, mas descobre na análise que há períodos não reconhecidos ou contribuições em atraso. Isso pode inviabilizar o benefício naquele momento”, alerta.

Benefícios por incapacidade lideram indeferimentos

Nos pedidos de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, a perícia médica costuma ser decisiva.“Não basta ter a doença; é preciso comprovar a incapacidade para o trabalho. Laudos genéricos, sem detalhamento da limitação funcional, frequentemente resultam em negativa”, afirma o advogado.

Como se proteger

  • Para reduzir as chances de indeferimento, o especialista recomenda: 
  • Conferir e, se necessário, corrigir o CNIS antes do pedido; 
  • Organizar documentação completa e atualizada; 
  • Avaliar qual regra de aposentadoria é mais vantajosa; 
  • Guardar laudos médicos detalhados e recentes; 
  • Buscar orientação técnica em casos mais complexos.

“O pedido previdenciário é técnico. Quando é feito sem planejamento, o risco de negativa aumenta consideravelmente”, reforça o advogado.

Negativa não significa fim do direito

Mesmo após o indeferimento, o segurado pode apresentar recurso administrativo ou buscar a via judicial. “Muitas decisões são revertidas quando a documentação é reforçada ou quando o caso passa por uma análise mais aprofundada. O importante é não desistir sem avaliar as alternativas”, conclui Eddie Parish. Diante de um cenário de análises cada vez mais criteriosas, informação e preparo se tornaram fundamentais para garantir o acesso aos direitos previdenciários.

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