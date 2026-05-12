Cão Orelha: Ministério Público pede arquivamento do caso por falta de provas

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Maysa Polcri
Publicado em 12 de maio de 2026 às 16:31
O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) protocolou um pedido de arquivamento das investigações relacionadas à morte do cão Orelha. O cachorro morreu na Praia Brava, área turística de Florianópolis, em janeiro deste ano.
Segundo o órgão, o pedido de arquivamento acontece por falta de provas. Um relatório de 170 páginas encaminhado à juíza Vanessa Bonetti Haupenthal, da Vara da Infância, foi protocolado na última sexta-feira (8), de acordo com informações do g1. Antes, a investigação da Polícia Civil havia apontado que o cão teria sido vítima de agressão. Um adolescente foi apontado por suposta participação na morte.
Cão Orelha foi espancado e passou por eutanásia
Em fevereiro, o corpo do cão foi exumado para que novos laudos fossem produzidos. O procedimento foi autorizado pela Justiça, após solicitação do Ministério Público de Santa Catarina, mas os exames não foram conclusivos.
O caso ganhou repercussão internacional depois de uma grande mobilização da comunidade local após a divulgação da morte do cachorro. Dois meses após a morte, o governo federal anunciou o decreto Cão Orelha, em homenagem ao animal, que prevê a multa de R$ 1,5 mil a R$ 50 mil para quem cometer o crime de maus-tratos aos animais.