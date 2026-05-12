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Cão Orelha: Ministério Público pede arquivamento do caso por falta de provas

Morte do cão ocorreu em janeiro deste ano na Praia Brava, em Florianópolis

Maysa Polcri

Publicado em 12 de maio de 2026 às 16:31

Corpo do cão foi exumado Crédito: Reprodução

O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) protocolou um pedido de arquivamento das investigações relacionadas à morte do cão Orelha. O cachorro morreu na Praia Brava, área turística de Florianópolis, em janeiro deste ano.

Segundo o órgão, o pedido de arquivamento acontece por falta de provas. Um relatório de 170 páginas encaminhado à juíza Vanessa Bonetti Haupenthal, da Vara da Infância, foi protocolado na última sexta-feira (8), de acordo com informações do g1. Antes, a investigação da Polícia Civil havia apontado que o cão teria sido vítima de agressão. Um adolescente foi apontado por suposta participação na morte.

Cão Orelha foi espancado e passou por eutanásia 1 de 4

Em fevereiro, o corpo do cão foi exumado para que novos laudos fossem produzidos. O procedimento foi autorizado pela Justiça, após solicitação do Ministério Público de Santa Catarina, mas os exames não foram conclusivos.