Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cão Orelha: Ministério Público pede arquivamento do caso por falta de provas

Morte do cão ocorreu em janeiro deste ano na Praia Brava, em Florianópolis

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de maio de 2026 às 16:31

Cão Orelha
Corpo do cão foi exumado  Crédito: Reprodução

O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) protocolou um pedido de arquivamento das investigações relacionadas à morte do cão Orelha. O cachorro morreu na Praia Brava, área turística de Florianópolis, em janeiro deste ano. 

Segundo o órgão, o pedido de arquivamento acontece por falta de provas. Um relatório de 170 páginas encaminhado à juíza Vanessa Bonetti Haupenthal, da Vara da Infância, foi protocolado na última sexta-feira (8), de acordo com informações do g1. Antes, a investigação da Polícia Civil havia apontado que o cão teria sido vítima de agressão. Um adolescente foi apontado por suposta participação na morte.  

Cão Orelha foi espancado e passou por eutanásia

Cachorro Orelha por Reprodução
Cachorro foi agredido por Cão Orelha
Protesto por Cão Orelha
Arte em homenagem a Orelha por Cão Orelha
1 de 4
Cachorro Orelha por Reprodução

Em fevereiro, o corpo do cão foi exumado para que novos laudos fossem produzidos. O procedimento foi autorizado pela Justiça, após solicitação do Ministério Público de Santa Catarina, mas os exames não foram conclusivos. 

Leia mais

Imagem - Cão Orelha: novo decreto endurece penas para maus-tratos a animais

Cão Orelha: novo decreto endurece penas para maus-tratos a animais

Imagem - Laudo pericial após exumação revela novos detalhes sobre morte do cão Orelha

Laudo pericial após exumação revela novos detalhes sobre morte do cão Orelha

Imagem - Corpo do cão Orelha é exumado para nova perícia a pedido do MP

Corpo do cão Orelha é exumado para nova perícia a pedido do MP

O caso ganhou repercussão internacional depois de uma grande mobilização da comunidade local após a divulgação da morte do cachorro. Dois meses após a morte, o governo federal anunciou o decreto Cão Orelha, em homenagem ao animal, que prevê a multa de R$ 1,5 mil a R$ 50 mil para quem cometer o crime de maus-tratos aos animais.

Mais recentes

Imagem - INSS nega cada vez mais benefícios: veja os principais motivos e como se proteger

INSS nega cada vez mais benefícios: veja os principais motivos e como se proteger
Imagem - Novas regras do vale-refeição entram em vigor; veja o que muda

Novas regras do vale-refeição entram em vigor; veja o que muda
Imagem - Plano Brasil Contra o Crime Organizado é lançado com anúncio de R$ 11 bi em investimentos

Plano Brasil Contra o Crime Organizado é lançado com anúncio de R$ 11 bi em investimentos