Comissão aprova projeto que recoloca estado e município nas placas de veículos no Brasil

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Esther Morais
Publicado em 17 de abril de 2026 às 07:28
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados do Brasil aprovou um projeto de lei que prevê a volta da identificação de estado e município nas placas de veículos no país.
A proposta também inclui a exibição da bandeira da unidade da federação. O texto foi aprovado na terça-feira (14) pela comissão e segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
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De autoria do senador Esperidião Amin, o projeto busca facilitar a identificação da origem dos veículos por autoridades de trânsito e segurança pública, especialmente em casos de infrações, furtos, roubos e outros crimes.
O relator, deputado Hugo Leal, afirmou que a medida também pode reforçar o aspecto cultural das placas e ajudar na identificação de veículos de outras localidades.
Para virar lei, o texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, além de ser sancionado pela Presidência da República.
Atualmente, o Brasil adota o modelo de placas padrão Mercosul, obrigatório desde 2020 para veículos novos e em casos de transferência ou substituição.