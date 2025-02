GRANDE BH

Como chinelo ajudou polícia a desvendar assassinato de menina por pastor

O corpo da garota foi achado na última terça-feira (11)

Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 09:30

Pastor confessou matar Stefany Ferreira Crédito: Reprodução

Várias pistas levaram até a prisão de um pastor pela morte da menina Stefany Vitória Teixeira Ferreira, de 13 anos, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais. João das Graças Pachola confessou o crime. O corpo da garota foi achado na última terça-feira (11). As informações são do G1.>

Stefany desapareceu no domingo (9), quando saiu de casa em Ribeirão das Neves para visitar uma amiga. Ela não chegou até o encontro com a colega, nem voltou para casa, não sendo mais vista. >

O caso foi denunciado à polícia. Um casal de namorados contou que tinha visto uma "movimentação estranha" dentro de um carro entre um homem e uma menina que foi colocada à força no veículo. As testemunhas anotaram a placa do carro, que repassaram à polícia, assim como um chinelo que a garota deixou cair.>

"As testemunhas informaram, durante essa denúncia por telefone, que visualizaram esse carro, um HB20, entrando na estrada, e uma pessoa, que parecia ser uma mulher mais jovem, pulando do carro, caindo na beira da estrada. Ela pula do banco traseiro e, quando cai, o homem desce do veículo, pega essa jovem totalmente com violência e a joga para dentro do veículo", disse ao G1 a delegada Ingrid Estevam.>

Pastor suspeito>

A polícia confirmou que o chinelo era de Stefany e com a placa do carro chegou ao dono do carro, o pastor João das Graças Pachola. A mulher do pastor disse à polícia que ele estava desaparecido também desde domingo (9). >

Uma informação foi repassada para a polícia de que o carro e o pastor tinham sido vistos na segunda, na cidade de Contagem. A testemunha disse que ele estava só, o que deu a suspeita para a polícia que Stefany já estava morta. >

No dia seguinte, o suspeito foi encontrado em uma casa de Contagem. Ele confessou o crime e disse que matou Stefany porque ela deu um tapa na cara dele. "A motivação, sem sombra de dúvida, é crueldade e ódio. Agora, o que ele fala é que ela desferiu um tapa na cara dele, ele ficou nervoso e resolveu matá-la", acrescenta a delegada. "Ele disse que ficou nervoso e imediatamente enforcou a Stefany e levou ela para o local da desova".>

O pastor levou a polícia até o local onde estava o corpo de Stefany, que estava em uma área de mata perto de um monte de oração entre Esmeraldas e Ribeirão das Neves.>