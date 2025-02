ESTÁ PRESO

'Crueldade e ódio': pastor confessa ter matado adolescente de 13 anos após oferecer carona

Polícia suspeita que religioso teria tentado abusar da vítima; caso aconteceu em Minas Gerais

Foi a denúncia de um casal que ajudou nas investigações. Eles disseram que viram uma movimentação estranha no carro que era do suspeito. "As testemunhas informaram, durante essa denúncia por telefone, que visualizaram esse carro HB20 entrando em uma estrada, e uma pessoa, que parecia ser uma mulher mais jovem, pulando do carro, caindo na beira da estrada. [...] Quando ela cai, o homem desce do veículo, pega essa jovem totalmente com violência e joga ela para dentro do veículo totalmente", afirmou a delegada.>