PARA NÃO CAIR NA MALHA

Como declarar imóveis no Imposto de Renda e evitar problemas com a Receita

Especialista informa que Imóvel é um dos principais pontos de cruzamento de dados da Receita

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de março de 2026 às 09:20

Como declarar imóveis no Imposto de Renda e evitar problemas com a Receita Crédito: Joédson Alves, Agência Brasil

A compra de um imóvel continua sendo um dos principais objetivos financeiros dos brasileiros, seja para sair do aluguel, ampliar o patrimônio ou investir. No entanto, na hora de prestar contas ao Fisco, surgem dúvidas importantes sobre como declarar corretamente casas, apartamentos, terrenos e imóveis no exterior na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026, ano-calendário 2025.

Segundo o diretor executivo da Confirp Contabilidade, Richard Domingos, a atenção deve ser redobrada, pois a Receita Federal utiliza as informações para acompanhar a evolução patrimonial do contribuinte. “Imóvel é um dos principais pontos de cruzamento de dados da Receita. Cartórios, instituições financeiras e imobiliárias prestam informações. Se houver divergência entre o que foi declarado e o que consta nas bases oficiais, o risco de cair em malha fina é grande”, alerta.

Quem está obrigado a declarar imóvel

A simples posse de imóvel não obriga, por si só, a entrega da declaração. Contudo, está obrigado a declarar em 2026 o contribuinte que, em 31 de dezembro de 2025, possuía bens e direitos, incluindo imóveis, superiores a R$ 800 mil. Além disso, também devem declarar aqueles que se enquadram em outros critérios de obrigatoriedade, como:

Rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 no ano;

Rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;

Ganho de capital na venda de bens ou direitos;

Operações em Bolsa de Valores acima de R$ 40 mil no ano ou com lucro tributável.

“Mesmo que o imóvel tenha valor inferior a R$ 800 mil, se a pessoa estiver obrigada por renda ou outro critério, precisa informar o bem normalmente na ficha ‘Bens e Direitos’”, explica Richard Domingos.

Como declarar imóvel no IRPF 2026

A declaração deve ser feita na ficha “Bens e Direitos”, dentro do Grupo 01 – Bens Imóveis, selecionando o código correspondente:

Apartamento (código 11);

Casa (código 12);

Terreno (código 13);

Outros imóveis, conforme a natureza do bem.

No campo “Discriminação”, é essencial detalhar:

Data de aquisição;

Endereço completo;

Número do IPTU;

Matrícula e cartório de registro;

Nome e CPF/CNPJ do vendedor;

Forma de pagamento (à vista, financiamento, consórcio);

Valores pagos no ano.

“O contribuinte não deve declarar o valor de mercado do imóvel, mas sim o custo de aquisição. A Receita acompanha a evolução patrimonial pelo valor efetivamente pago”, destaca o diretor da Confirp.

Imóvel quitado ou financiado: como informar

Se o imóvel já estava quitado até 31/12/2024, os campos “Situação em 31/12/2024” e “Situação em 31/12/2025” devem permanecer com o mesmo valor. Se o imóvel estiver financiado, deve-se declarar apenas o valor efetivamente pago até cada ano-base — incluindo entrada e parcelas quitadas, e atualizar o saldo anualmente. “No financiamento, não se informa o valor total do contrato, apenas o que foi efetivamente desembolsado até 31 de dezembro de cada ano”, explica Richard Domingos.

Compra e venda de imóveis

Tanto a compra quanto a venda devem ser declaradas. No caso de venda com lucro, é necessário apurar o ganho de capital por meio do programa específico da Receita (GCAP) e importar as informações para a declaração. “Quem vende imóvel precisa ficar atento ao prazo de recolhimento do imposto sobre ganho de capital, que é até o último dia útil do mês seguinte à venda. Muitos esquecem e acabam pagando multa e juros”, alerta.

Rendimentos com aluguel

Quem recebeu aluguéis de pessoa física deve informar os valores na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física/Exterior”, recolhendo mensalmente o Carnê-Leão quando aplicável. “Rendimentos de locação são frequentemente cruzados com informações das imobiliárias e também com dados bancários. A omissão é facilmente identificada”, afirma.

Casos específicos

Imóvel adquirido com FGTS - O valor do FGTS utilizado deve ser declarado na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, sob a natureza “41 – FGTS”.

Imóvel comprado na planta - Deve ser informado na ficha “Bens e Direitos”, com atualização anual conforme os valores pagos até a entrega das chaves.

Consórcio - Devem ser informados os valores pagos até 31 de dezembro de cada ano. Após a contemplação, passa-se a declarar o imóvel, mantendo o histórico na discriminação.

Imóvel no exterior - Deve ser declarado pelo valor de aquisição convertido para reais na data da compra, seguindo as regras de tributação vigentes para bens no exterior.

Atenção à evolução patrimonial

Para Richard Domingos, o principal cuidado é garantir coerência entre renda e crescimento do patrimônio.“A Receita monitora a compatibilidade entre o que a pessoa ganha e o que ela acumula. Se alguém declara renda baixa e adquire imóveis de alto valor, isso naturalmente acende um alerta”, explica.