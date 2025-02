BLEACHOREXIA

Compulsão por clareamento dental pode causar problemas de saúde

Exageros podem levar a erosão dos dentes, sensibilidade dental e gengiva irritada

Contudo, esse aumento na busca por clareamento trouxe consigo o surgimento de um comportamento preocupante conhecido como bleachorexia. Esse transtorno é caracterizado pelo desejo obsessivo de clarear os dentes, o que pode levar a sérios danos à saúde bucal. Sérgio Brossi Botta, presidente da Câmara Técnica de Dentística do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), explica que os sintomas desse comportamento são semelhantes aos do transtorno dismórfico corporal, onde o paciente tem uma preocupação excessiva com um defeito imaginário na aparência. Pacientes com bleachorexia têm nove vezes mais chances de buscar o clareamento dental de forma compulsiva.