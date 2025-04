EMPREGO

Conab abre inscrições para 403 vagas em concurso com salários de até R$ 8,1 mil

Inscrições para cargos de nível médio e superior vão até 15 de maio

Carol Neves

Publicado em 14 de abril de 2025 às 13:28

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) Crédito: Divulgação

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está com inscrições abertas para seu concurso público 2025, que oferece 403 vagas efetivas em todo o país. Os candidatos têm até 15 de maio para se inscrever no site do Instituto Consulpam, com provas previstas para diversos cargos de nível médio, médio/técnico e superior. >

O concurso disponibiliza vagas para assistente (nível médio) com salário inicial de R$ 3.459,87 e analista (nível superior) com vencimento de R$ 8.140,88. Todos os cargos terão jornada de 40 horas semanais e regime CLT, garantindo direitos como FGTS e seguro-desemprego.>

Os aprovados terão acesso a: >

- Auxílio-alimentação >

- Programa de transporte do trabalhador >

- Assistência à educação infantil >

- Auxílio-escola >

- Auxílio-funeral >

- Previdência privada complementar (opcional) >

- Seguro de vida (opcional) >

Processo seletivo>

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online até 23h59 do dia 15 de maio, com taxas de R$ 50 (nível médio) e R$ 80 (nível superior). O pagamento pode ser realizado até 16 de maio. Candidatos do CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa entre 14 e 20 de abril. >