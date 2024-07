EMPREGO

Concurso do Ibama com 260 vagas e salário de R$ 8,8 mil é autorizado; confira

São 130 vagas para o cargo de analista administrativo e mais 130 para analista ambiental

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 4 de julho de 2024 às 23:29

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a realização de concurso público para o provimento de 260 cargos no quadro de pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O documento foi publicado nesta quarta-feira, 3, em edição extra do Diário Oficial da União. Ao todo, são 130 vagas para o cargo de analista administrativo e mais 130 para analista ambiental, sendo que ambos exigem formação em nível superior. Já o salário inicial será de R$ 8,8 mil.

De acordo com a portaria, o prazo para a publicação do edital será de até seis meses, ou seja, até o dia 3 de janeiro de 2025. Além disso, o período entre a publicação do edital e a realização das provas será de dois meses, o que significa que as avaliações acontecerão até o primeiro trimestre de 2025.

A responsabilidade pela realização dos concurso público será do próprio órgão, que deve editar as respectivas normas, leis e procedimentos previstos para a realização da seleção.

Além do Ibama, o MGI autorizou também dois outros concursos. Um deles é o que visa o preenchimento de 180 vagas no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).