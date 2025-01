EMPREGO

Concurso dos Correios tem resultado preliminar divulgado; confira

São 3.511 vagas imediatas em todos os estados brasileiros, com salários iniciais de até R$ 6,8 mil

Carol Neves

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 09:47

Correios abre concurso com salários acima de R$ 6 mil Crédito: Joédson Alves / Agência Brasil

Os Correios divulgaram nesta sexta-feira (17) os resultados preliminares das provas objetivas para o cargo de carteiro, um dos cargos em disputa no concurso público da estatal. Os candidatos podem consultar os resultados no site dos Correios e também no portal do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do processo seletivo.

O gabarito definitivo do cargo de carteiro foi divulgado, pois não houve recursos válidos contra as questões da prova objetiva. No entanto, o resultado é considerado preliminar, já que os candidatos ainda podem contestar questões que julguem incorretas, aguardando a análise dos recursos. Já para o cargo de Analista de Correios, de nível superior, o resultado preliminar e o gabarito definitivo serão liberados no dia 24 de janeiro.

Além disso, os candidatos ao cargo de carteiro também podem consultar o resultado da análise dos recursos contra o gabarito preliminar, assim como os resultados do procedimento de heteroidentificação para pretos, pardos e indígenas, e para pessoas com deficiência.

Alta participação e benefícios

O concurso dos Correios registrou um número expressivo de inscrições. Com 1,6 milhão de inscritos, o processo seletivo teve uma taxa de comparecimento de 59,85%, o que representa mais de 1 milhão de candidatos presentes nas provas realizadas em dezembro de 2023. Este concurso é o maior da estatal nos últimos 13 anos, superando o de 2011, quando 1,1 milhão de pessoas se inscreveram para mais de 9 mil vagas.

As vagas oferecidas pelo concurso estão distribuídas por diversas cidades de todo o Brasil. No caso do cargo de carteiro, as vagas foram organizadas por "macrorregiões", que abrangem várias cidades dentro de uma área maior. Já para as vagas de nível superior, as oportunidades estão concentradas nas superintendências estaduais dos Correios, totalizando 28 unidades em todo o país.

Os Correios oferecem uma série de benefícios que complementam a remuneração dos funcionários. Além do salário, que aumenta conforme o tempo de serviço e o desempenho, os colaboradores podem contar com vale-alimentação/refeição, que pode chegar a quase R$ 1,4 mil por mês. O vale-transporte é disponibilizado para todos, e há a possibilidade de adesão a um plano de saúde. Para quem tem filhos pequenos, o auxílio-creche ou auxílio-babá pode chegar a R$ 714,72, enquanto o reembolso de despesas para filhos com necessidades especiais pode atingir até R$ 1.030,58. Os trabalhadores também têm direito a adicionais, como o de atividades externas, que corresponde a 30% do salário-base, e o adicional por trabalho no fim de semana, que soma 15% do valor do salário-base. Quem atua em guichês de agências recebe ainda uma gratificação de "quebra de caixa", no valor de R$ 267,64.

Prazo de validade

O concurso dos Correios tem validade de um ano a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da empresa.