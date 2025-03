EMPREGO

Concurso INSS 2025: novo edital terá mil vagas para analista

Salário inicial é a partir de R$ 9,1 mil

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, anunciou em entrevista ao portal "Metrópoles" que um novo concurso público para o INSS será publicado em 2025, com cerca de 1.000 vagas para cargos de nível superior em diversas áreas e distribuídas por todo o país. No entanto, o INSS esclareceu que, embora o ministro tenha mencionado que o concurso estaria "pronto até julho", os trâmites do certame só começarão nesse mês, tornando improvável a publicação do edital antes de julho. >