ECONOMIA

Congresso entendeu que momento é de harmonia entre Poderes, com foco em fiscal, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Congresso entendeu que o momento vivido no País é de harmonia entre os Poderes e com foco no fiscal. Ele afirmou que, com o apoio do Legislativo, o governo encontrará uma saída para a compensação dos R$ 26 bilhões de renúncia gerados pela desoneração da folha de pagamento - o projeto para essa compensação deve ser votado nesta terça-feira, 20, no Senado.