PREVENÇÃO

Conheça os principais aliados para reduzir riscos da hipertensão e melhorar a qualidade de vida

Avanço da hipertensão no Brasil expõe impacto de hábitos diários na saúde cardiovascular

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:36

Conheça os principais aliados para reduzir riscos da hipertensão e melhorar a qualidade de vida Crédito: Imagem: antoniodiaz | Shutterstock

No Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, celebrado em 26 de abril, o avanço da doença no Brasil acende um alerta para a importância de mudanças no estilo de vida. Os casos de hipertensão no Brasil cresceram de 22,6% para 29,7% entre 2006 e 2024, segundo dados do Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) divulgados em 2025.

A Diretriz Brasileira de Hipertensão 2025 reforça que a prevenção passa por um conjunto de ações integradas, como controle de peso, alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, sono de qualidade e gestão do estresse. Para a head de Nutrição, Saúde e Bem-Estar da Nestlé Brasil, Gisele Pavin, essas mudanças estão ao alcance da maioria das pessoas: “o cenário no Brasil reforça a urgência de olharmos para o estilo de vida como uma ferramenta poderosa de prevenção. Alimentação, sono e movimento são alavancas acessíveis, e pequenas escolhas do dia a dia têm potencial real de transformar a saúde cardiovascular da população”.

Os dados do Vigitel também chamam atenção para o sono: 20,2% dos adultos brasileiros dormem menos de seis horas por noite, e 31,7% relatam sintomas de insônia. A privação de sono está associada ao aumento do apetite, a processos inflamatórios e à elevação da pressão arterial - fatores que ampliam significativamente o risco cardiovascular.

Entre as principais mudanças que contribuem para reduzir a pressão arterial e o risco cardiovascular, destacam-se:

Reduzir o consumo de sódio na alimentação diária;

Aumentar a ingestão de fibras por meio de frutas, legumes, verduras e cereais integrais;

Manter ou buscar um peso saudável;

Adotar hábitos de sono regulares e de qualidade.