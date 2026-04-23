BRASIL

Empresa é condenada por enviar e-mails com conteúdo sexual a funcionário

Mensagens usadas como 'incentivo' para metas ultrapassaram limites no ambiente de trabalho, segundo a decisão

Maysa Polcri

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:59

Empresa fica localizada em São Paulo Crédito: Shutterstock

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve a condenação da empresa Englishtown, localizada em Barueri, em São Paulo, a pagar R$ 3 mil de indenização a um operador de telemarketing que recebeu e-mails com conteúdo sexual no ambiente de trabalho. A empresa oferece cursos de inglês online.

No processo, o funcionário afirmou que trabalhou na empresa por menos de um ano e que, durante cobranças por metas, o supervisor enviava imagens impróprias como forma de “incentivo”.

Em um dos casos, além da promessa de ingresso para o cinema para os funcionários que atingissem a meta, havia a imagem de um casal em trajes executivos praticando ato sexual. Ele também relatou mensagens constrangedoras, com linguagem considerada inadequada.

A empresa alegou que tudo fazia parte de um “ambiente descontraído” e que não houve ofensa aos trabalhadores. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região já havia considerado que a empresa ultrapassou os limites ao enviar esse tipo de conteúdo aos funcionários e fixou a indenização em R$ 3 mil.