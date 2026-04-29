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Consulado da Coreia do Sul alerta para possível golpe na venda de pacotes de turismo

Casal estaria vendendo viagens sem cumprir os serviços contratados; vítima perdeu R$ 30 mil

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Mariana Rios

  • Estadão

Publicado em 29 de abril de 2026 às 13:21

Turismo na Coreia do Sul
Coreia do Sul Crédito: Divulgação

O Consulado Geral da Coreia do Sul em São Paulo alertou, na terça-feira (28), para um possível golpe envolvendo a venda de pacotes turísticos para o país asiático. Segundo o órgão, há indícios de estelionato praticado por um casal de origem coreana, que estaria comercializando viagens sem cumprir os serviços contratados.

De acordo com o consulado, “diversas pessoas” procuraram a representação diplomática relatando prejuízos financeiros e problemas decorrentes da não realização das viagens prometidas. A identidade dos suspeitos e da empresa envolvida não foi divulgada até o momento.

Uma das vítimas afirmou nas redes sociais ter perdido cerca de R$ 30 mil. Segundo o relato, a viagem, inicialmente prevista para outubro do ano passado, foi adiada para janeiro e depois para março — mas nunca chegou a acontecer.

Em nota, o consulado manifestou preocupação com o caso e destacou que não aceitará o uso da imagem da Coreia do Sul para a aplicação de fraudes. O órgão informou ainda que está em diálogo com vítimas, advogados e autoridades e que disponibilizou o escritório parceiro LBCA Advogados para auxiliar na apuração e eventual resolução do caso.

O consulado também alertou que, além do casal suspeito, pessoas que tenham participado da divulgação, intermediação ou promoção das vendas podem ser responsabilizadas, caso o envolvimento seja comprovado.

A recomendação é que possíveis vítimas procurem imediatamente a polícia e reúnam documentos como comprovantes de pagamento, contratos, conversas e anúncios relacionados às transações.

Tags:

Turismo

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