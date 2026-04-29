VISÃO

Moscas volantes: entenda os pontinhos pretos na visão e saiba quando se preocupar

Fenômeno é comum do envelhecimento ocular e, em alguns casos, exige atendimento médico imediato

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de abril de 2026 às 14:12

Consulta com oftalmologista Crédito: Shutterstock

Você está lendo, olhando para o celular ou encarando uma parede clara quando, de repente, percebe pequenos pontos, teias ou manchas escuras que parecem se mover no campo de visão. Ao tentar focar, elas se deslocam, como se estivessem “flutuando”. Esse fenômeno, conhecido como moscas volantes, é mais comum do que parece e costuma gerar preocupação em quem percebe os primeiros sinais.

Segundo a oftalmologista Tatiana Corrêa, especialista em retina do H.Olhos, essas imagens têm origem em alterações naturais dentro do olho. “Com o envelhecimento, o vítreo, que é um gel transparente responsável por preencher o interior ocular, passa por mudanças na sua consistência. Ele pode formar pequenas opacidades que acabam projetando sombras na retina, e é isso que o paciente enxerga como manchas em movimento”, explica.

Doenças oftalmológicas (nos olhos) 1 de 5

Apesar de frequentes, as moscas volantes não devem ser ignoradas sem avaliação médica. “É muito importante analisar como e quando esses sintomas aparecem. Em muitos casos, são alterações benignas, mas também podem estar relacionadas a outras condições que exigem atenção”, alerta a especialista.

Entre as possíveis causas associadas estão traumas, inflamações, infecções oculares e alterações mais graves na retina. “Situações como pequenas rupturas ou até descolamento de retina podem provocar sangramentos internos, que também se manifestam como manchas no campo visual. Por isso, o diagnóstico correto faz toda a diferença”, afirma a médica.

Alguns sinais indicam a necessidade de procurar atendimento com mais urgência. A Dra. Tatiana destaca: aumento repentino na quantidade de manchas, presença de flashes de luz, sensação de sombra ou perda de parte da visão e piora da nitidez visual. “O diagnóstico é realizado por meio de exame oftalmológico completo, com destaque para o mapeamento de retina. Em alguns casos, exames complementares ajudam a identificar com mais precisão a causa do sintoma”, explica a médica.

Em relação ao tratamento, a conduta depende da intensidade e da origem das moscas volantes. “Na maioria das vezes, não há necessidade de intervenção, porque o próprio cérebro se adapta à presença dessas imagens. Também orientamos alguns movimentos oculares que podem ajudar a deslocar essas opacidades temporariamente”, diz.