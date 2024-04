VIOLÊNCIA

Criança de sete anos é atingida por tiro na cabeça em Paraisópolis

Um menino de sete anos que ia a pé para a escola foi baleado no rosto na comunidade do Paraisópolis, zona sul da cidade de São Paulo. Ele foi encaminhado para a AMA (Assistência Médica Ambulatorial) Paraisópolis, onde foi socorrido às 7h50 e, por volta de 9h, foi transferido para o Hospital do Campo Limpo, onde está consciente e sob cuidados médicos.