TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem que empurrou mulher e bebê de carro em movimento é preso em Camaçari

Um homem suspeito de tentar matar a companheira e o filho de três meses, em fevereiro deste ano, foi preso nesta terça-feira (30), depois de se apresentar acompanhado do advogado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Ele tinha um mandado de prisão preventiva no nome dele por atirar os dois do carro em movimento.