TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem empurra companheira e bebê de carro em movimento em Camaçari

Um homem, que não teve a identidade revelada, é acusado de dupla tentativa de homicídio após jogar a companheira e um bebê para fora de um carro em movimento em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Imagens que circulam pelas redes sociais flagram o momento em que as vítimas são arremessadas do veículo e caem rolando no chão.