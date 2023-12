Criança morre após tomar choque com pisca-pisca de árvore de Natal

Uma criança de 10 anos morreu após sofrer um choque provocado por um pisca-pisca de Natal. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (2), em Curitiba (PR). Segundo o jornal Extra, Augusto Bonato ficou internado na UTI do Hospital Evangélio na última quinta-feira, mas não resistiu.



O menino foi vítima da descarga elétrica enquanto a família instalava os enfeites de Natal. O pai do menino já encontrou o menino inconsciente, e uma equipe do Samu foi acionada para prestar os primeiros atendimentos.