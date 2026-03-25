Da série 'Emergência Radioativa' à vida real: quem foram as primeiras vítimas do Césio-137?

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Elaine Sanoli
Publicado em 25 de março de 2026 às 07:00
Ao menos quatro pessoas morreram diretamente em decorrência da exposição ao Césio-137 nas semanas seguintes ao acidente radiológico que chocou o Brasil em setembro de 1987. A tragédia ocorrida em Goiânia se tornou tema da série da Netflix lançada na última quarta-feira (18), Emergência Radioativa.
O acidente ocorreu após dois trabalhadores retirarem um aparelho de radioterapia de um prédio abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia (IGR). A peça chamou a atenção dos catadores Wagner Mota Pereira e Roberto Santos por conter chumbo, material com alto valor de revenda em ferros-velhos.
Acidente com Césio-137
O equipamento continha Césio-137 na forma de um pó azul brilhante, que contaminou os dois durante o processo de desmonte e separação da carcaça, realizado na casa de um deles ao longo de cerca de três dias. Em seguida, o objeto, que pesava cerca de 200 kg, foi levado a um ferro-velho e vendido ao proprietário, Devair Alves Ferreira. No mesmo dia, os dois começaram a apresentar sintomas de contaminação.
O dono do ferro-velho levou parte do material para casa e compartilhou o pó azul com familiares e amigos, o que contribuiu para a disseminação do Césio-137.
Os principais afetados foram 20 pessoas que precisaram de atendimento no Hospital Geral de Goiânia. Devido à gravidade dos casos, 14 foram transferidas para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Quatro pessoas morreram entre quatro e cinco semanas após a exposição ao material radioativo. Duas vítimas faleceram em decorrência de hemorragias associadas à Síndrome Aguda da Radiação (SAR), enquanto outras duas tiveram infecção generalizada. Entre os 20 casos mais graves, 14 apresentaram falência da medula óssea e uma pessoa teve o antebraço amputado.
As primeiras vítimas a morrer em decorrência da exposição ao Césio-137 foram Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, esposa do dono do ferro-velho, e Leide das Neves Ferreira, de 6 anos, sobrinha dele. O caso da menina foi um dos mais emblemáticos, pois ela havia ingerido partículas da substância radioativa.
As outras duas vítimas eram funcionários do ferro-velho: Israel Batista dos Santos, de 20 anos, e Admilson Alves de Souza, de 18. Ambos participaram do processo de remoção do chumbo da fonte radioativa e, por isso, tiveram alta exposição.
Emergência Radioativa da Netflix
Além das vítimas fatais, Devair Alves Ferreira, Ivo Alves Ferreira (pai de Leide), Odesson Alves Ferreira (irmão de Devair) e o catador Roberto conviveram por anos com as sequelas da exposição à radiação.
Ao todo, cerca de 112.800 pessoas foram monitoradas no período. Dessas, 249 apresentaram contaminação interna e/ou externa significativa. Em 120 casos, a contaminação se restringiu a roupas e calçados. As outras 129 pessoas precisaram de acompanhamento médico regular.
Em fevereiro de 1988, foi criada a Fundação Leide das Neves Ferreira para monitorar os pacientes afetados, seguindo normas internacionais que consideram, entre outros critérios, a gravidade das lesões na pele e o nível de contaminação interna e externa.
* Com informações do Governo de Goiás e do portal g1