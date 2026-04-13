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Denunciado pela própria mãe, jovem é preso por matar e esquartejar esposa de 18 anos

Suspeito de 19 anos confessou o crime, indicou local onde deixou partes do corpo da vítima e teve machadinha e mala apreendidas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de abril de 2026 às 12:58

Felipe foi preso pela morte da esposa
Felipe foi preso pela morte da esposa Crédito: Reproduçao

Um jovem de 19 anos foi preso após assassinar, esquartejar e ocultar partes do corpo da esposa de 18 anos em uma área de mata em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (PE). Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu depois que a própria mãe dele procurou um batalhão para denunciá-lo. Após ser detido em casa, Felipe Inácio Martins da Silva confessou o crime e indicou o local onde havia deixado os restos mortais da vítima.

Segundo o portal G1, a jovem Maísa Emilly Juliana da Silva foi morta na quarta-feira (8). As partes do corpo dela foram localizadas apenas no domingo (12), depois da prisão de Felipe, que indicou onde encontrar os restos mortais. De acordo com a PM, a mãe do suspeito esteve na 3ª Companhia do 25º Batalhão para denunciar o crime.

Durante a ação, foram apreendidos uma machadinha e uma mala que teriam sido usadas no esquartejamento e no transporte do corpo. A investigação está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, onde passam por necropsia nesta segunda-feira (13).

Após a prisão, o suspeito foi conduzido a uma delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. 

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Feminicído

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