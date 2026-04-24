POLÍTICA

Deputado defende escala 6x1 e diz que mudança para mais dias de folga pode 'piorar' situação do trabalhador

Kataguiri criticou proposta que tenta alterar modelo de jornada e afirmou que medida teria efeito limitado diante da informalidade no mercado de trabalho

Carol Neves

Publicado em 24 de abril de 2026 às 09:44

Kim Kataguiri Crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) manifestou apoio à manutenção da escala 6x1 e afirmou que eventuais mudanças nesse modelo podem trazer prejuízos aos trabalhadores brasileiros.

Na sessão, a comissão aprovou o andamento da proposta que trata da jornada 6x1, permitindo que o texto siga para análise em uma comissão especial. Nesse novo colegiado, será discutido o conteúdo da proposta, incluindo possíveis alterações no limite de horas semanais que podem ser exigidas pelas empresas.

Ao comentar o tema, o parlamentar afirmou que a população pode perceber consequências negativas caso a proposta avance. “No futuro, após a aprovação dessa PEC, ou após a aprovação do Projeto de Lei do governo, o trabalhador vai enxergar que foi enganado. Que foi objeto de um palanque político populista, demagogo e mentiroso”, declarou.

Fim da escala 6X1 e isenção de IR 1 de 9

Segundo ele, eventuais mudanças poderiam resultar em piora nas condições de trabalho. “O trabalhador vai ver que a sua situação de trabalho vai estar mais precarizada, mas só vai perceber depois da eleição.”

Durante a defesa de sua posição, Kim afirmou ser contra a escala 6x1, mas o contexto de sua fala indicava crítica ao projeto que pretende alterar esse modelo. Ele relatou experiência pessoal no início da vida profissional. “Eu, pessoalmente, sou contra a escala 6x1. Trabalhei no meu primeiro emprego na escala 6x1, em uma saga de quatro horas de condução. É absolutamente justo que o trabalhador tenha tempo pra estudo, lazer, descanso e com a família. Mas essa aprovação não mudaria em nada meu emprego, porque era informal”, disse.

Na avaliação do deputado, a eventual aprovação da proposta teria impacto limitado porque grande parte dos trabalhadores está na informalidade ou atua como pessoa jurídica. Ele também criticou os autores do texto. “PEC não altera a realidade do trabalhador. O que faria que a população trabalhasse menos e ganhasse mais é, dentre outras coisas, cortar imposto. Só que essa discussão ninguém quer ter.”