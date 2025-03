JUSTIÇA

Deputado do PL é condenado por chamar Gleisi Hoffmann de 'amante'

Ele vai ter que indenizar Gleisi e o PT

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenou o deputado estadual Ricardo Arruda (PL-PR) a indenizar a ministra Gleisi Hoffmann (PT) e o Partido dos Trabalhadores em R$ 20 mil devido a uma postagem feita por ele no ano passado. Na publicação, Arruda se referiu à ministra como "a tal da amante". A sentença foi emitida no último dia 27, após uma ação movida pela ministra e pelo PT. >