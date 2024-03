SEM EXPLOSÕES

Dezenas de botijões caem de caminhão e rolam ladeira abaixo em São Paulo

O caminhão estava subindo o morro da Rua Torquato Joaquim Rodrigues, por volta do meio dia. Quem estava passando pelo local se assustou com a situação. Nas imagens, é possível ver que um carro branco começa a dar ré para não ser atingido com os botijões que caíam do caminhão.