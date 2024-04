SÃO PAULO

Diretor flagrado transando em escola entrega atestado médico

O diretor flagrado fazendo sexo na escola que comanda em São Paulo entregou atestado médico após ser afastado, informa o Uol. O caso repercutiu negativamente nas redes sociais, os as imagens do ato viralizaram.

O homem foi flagrado tendo relações sexuais no anfiteatro com uma funcionária temporária da escola. Apesar do local estar vazio, câmeras de segurança flagraram o momento.