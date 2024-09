GRANDE SP

Dirigível personalizado do São Paulo cai em Osasco e deixa um ferido

Um dirigível personalizado com símbolo e frases de apoio ao time do São Paulo caiu em Osasco, na Grande São Paulo, nesta quarta-feira (25). Uma pessoa ficou ferida.

O dirigível do São Paulo caiu em Osasco, mano [image or embed]

De acordo com o Uol, o equipamento foi contratado pelo São Paulo para uma ação por conta do jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Botafogo, no Morumbi, hoje à noite. O dirigível tem as mensagens "Torcida que conduz" e "Vamos, São Paulo".