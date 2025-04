DENÚNCIA

Disputa pelo comando da Tok&Stok se intensifica em meio a acusações de benefícios indevidos

Holding exige reembolso de R$ 5,3 milhões por planos de saúde pagos a familiares dos Dubrule sem aprovação da empresa, diz coluna

A disputa pelo controle da Tok&Stok ganhou um novo capítulo após a Toky, holding que administra a varejista de móveis e decoração, notificar judicialmente a família Dubrule, fundadora da empresa. O grupo acusa os herdeiros de terem se beneficiado indevidamente com o pagamento de planos de saúde sem autorização corporativa. As informações são do colunista Lauro Jardim, de O Globo. >