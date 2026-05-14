HOMENAGEM

Documentário sobre a vida de Bolsonaro estreia nos cinemas; filme está em cartaz em Salvador

Longa retrata trajetória do ex-presidente desde a infância até a chegada ao Palácio do Planalto

Esther Morais

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12:24

Documentário sobre a vida de Bolsonaro estreia nos cinemas Crédito: Divulgação

O documentário "A Colisão dos Destinos", que retrata a trajetória política de Jair Bolsonaro, estreia nos cinemas nesta quinta-feira (14) em 17 estados brasileiros, incluindo a Bahia. Em Salvador, o filme entrou em cartaz em salas de cinema dos shoppings Barra, Paralela e da Bahia.

Produzido pela Dori Filmes, o longa tem direção de Doriel Francisco e duração de 69 minutos. O documentário aborda desde a infância de Bolsonaro, passando pela carreira militar e ascensão política, até a chegada à Presidência da República.

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão 1 de 5

O roteiro foi assinado por Doriel Francisco e William Alves, com argumento de Eduardo Bolsonaro e Mario Frias, que também aparecem entre os entrevistados. Além deles, o senador Flávio Bolsonaro também participa do documentário.

Confira onde assistir em Salvador:

UCI Orient Barra — sessões às 18h e 19h40

UCI Orient Paralela — sessões às 17h10 e 18h50

UCI Orient Shopping da Bahia — sessões às 19h15 e 21h