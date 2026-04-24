SORTE GRANDE!

Duas apostas de R$ 3 dividem prêmio de mais de R$ 32 milhões da Quina

Cada uma faturou R$ 16.483.908,07

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de abril de 2026 às 08:00

Quina Crédito: Shutterstock

Duas apostas tiveram sorte grande e faturaram o prêmio principal no concurso nº 7.008 da Quina, da Caixa Econômica Federal. Os bilhetes acertaram todos os cinco números sorteados e levaram para casa mais de R$ 32 milhões na noite desta quinta-feira (23).

Uma das apostas foi registrada em Palotina (PR), na Lotérica Palotina. A segunda vencedora saiu da Mega Milhão Lotéricas, em São Paulo (SP). Cada uma delas teve o custo mínimo, com cinco números marcados, no valor de R$ 3,00, e faturou R$ 16.483.908,07.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Os números sorteados foram: 14 - 23 - 47 - 55 - 78. Ao todo, 111 apostas também ganharam R$ 28.755,27 com quatro acertos, 7.374 levaram R$ 102,12 por três acertos e 170.049 faturaram R$ 4,42.