Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Duas apostas de R$ 3 dividem prêmio de mais de R$ 32 milhões da Quina

Cada uma faturou R$ 16.483.908,07

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de abril de 2026 às 08:00

Quina
Quina Crédito: Shutterstock

Duas apostas tiveram sorte grande e faturaram o prêmio principal no concurso nº 7.008 da Quina, da Caixa Econômica Federal. Os bilhetes acertaram todos os cinco números sorteados e levaram para casa mais de R$ 32 milhões na noite desta quinta-feira (23).

Uma das apostas foi registrada em Palotina (PR), na Lotérica Palotina. A segunda vencedora saiu da Mega Milhão Lotéricas, em São Paulo (SP). Cada uma delas teve o custo mínimo, com cinco números marcados, no valor de R$ 3,00, e faturou R$ 16.483.908,07.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Os números sorteados foram: 14 - 23 - 47 - 55 - 78. Ao todo, 111 apostas também ganharam R$ 28.755,27 com quatro acertos, 7.374 levaram R$ 102,12 por três acertos e 170.049 faturaram R$ 4,42.

A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, desta sexta-feira (24), é de R$ 600 mil.

Tags:

Loteria Prêmio

Mais recentes

Imagem - STF proíbe compra de terras por empresas estrangeiras

STF proíbe compra de terras por empresas estrangeiras
Imagem - Adolescente de 16 anos é resgatada de canil após denúncia e namorado é preso por tortura

Adolescente de 16 anos é resgatada de canil após denúncia e namorado é preso por tortura
Imagem - Universitária de 22 anos morre após carro dirigido pelo namorado capotar em racha

Universitária de 22 anos morre após carro dirigido pelo namorado capotar em racha