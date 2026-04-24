CRIME

Adolescente de 16 anos é resgatada de canil após denúncia e namorado é preso por tortura

Vítima foi localizada em condições insalubres após denúncia ao Conselho Tutelar

Wendel de Novais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 08:31

Adolescente era mantida em canil Crédito: Reprodução

Uma adolescente de 16 anos foi resgatada em condições degradantes na quinta-feira (23), no município de Santana do Ipanema, no Sertão alagoano. Segundo a Polícia Civil, ela vivia em um canil na casa do namorado, um homem de 20 anos, que foi preso em flagrante suspeito de tortura. A identidade dele não foi divulgada.

A jovem foi encontrada dentro de uma casinha de cachorro, em um ambiente considerado insalubre. O caso chegou às autoridades após denúncia encaminhada ao Conselho Tutelar, que apontava que a adolescente permanecia isolada no quintal da residência. No local, os agentes encontraram a casa fechada, sem ninguém no interior. Já nos fundos, a adolescente foi localizada deitada dentro do canil.

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Equipes da 2ª Delegacia Regional de Polícia (2ª DRP), acompanhadas por conselheiros tutelares, foram até o imóvel, localizado no bairro Camoxinga. De acordo com a polícia, o espaço apresentava forte mau cheiro e acúmulo de lixo. Ainda segundo ela, a vítima não tinha acesso à rua, recebia alimentação de forma irregular e não frequentava a escola.

O suspeito foi localizado posteriormente e conduzido à delegacia, onde acabou autuado em flagrante pelo crime de tortura. Ele permanece custodiado no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da cidade. O caso segue em investigação.