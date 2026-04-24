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Adolescente de 16 anos é resgatada de canil após denúncia e namorado é preso por tortura

Vítima foi localizada em condições insalubres após denúncia ao Conselho Tutelar

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 08:31

Adolescente era mantida em canil
Adolescente era mantida em canil Crédito: Reprodução

Uma adolescente de 16 anos foi resgatada em condições degradantes na quinta-feira (23), no município de Santana do Ipanema, no Sertão alagoano. Segundo a Polícia Civil, ela vivia em um canil na casa do namorado, um homem de 20 anos, que foi preso em flagrante suspeito de tortura. A identidade dele não foi divulgada.

A jovem foi encontrada dentro de uma casinha de cachorro, em um ambiente considerado insalubre. O caso chegou às autoridades após denúncia encaminhada ao Conselho Tutelar, que apontava que a adolescente permanecia isolada no quintal da residência. No local, os agentes encontraram a casa fechada, sem ninguém no interior. Já nos fundos, a adolescente foi localizada deitada dentro do canil.

Adolescente era mantida em canil

Adolescente era mantida em canil por Reprodução
Adolescente era mantida em canil por Reprodução
Adolescente era mantida em canil por Reprodução
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Adolescente era mantida em canil por Reprodução

Equipes da 2ª Delegacia Regional de Polícia (2ª DRP), acompanhadas por conselheiros tutelares, foram até o imóvel, localizado no bairro Camoxinga. De acordo com a polícia, o espaço apresentava forte mau cheiro e acúmulo de lixo. Ainda segundo ela, a vítima não tinha acesso à rua, recebia alimentação de forma irregular e não frequentava a escola.

O suspeito foi localizado posteriormente e conduzido à delegacia, onde acabou autuado em flagrante pelo crime de tortura. Ele permanece custodiado no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da cidade. O caso segue em investigação.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
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Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

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Tags:

Adolescente Resgatada Mantida em Canil Namorado Preso Condições Insalubres

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