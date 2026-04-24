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Universitária de 22 anos morre após carro dirigido pelo namorado capotar em racha

Motorista fugiu depois do acidente

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de abril de 2026 às 08:23

Sara Gimenes Torres
Sara Gimenes Torres Crédito: Reprodução

A universitária Sara Gimenes Torres, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar durante um racha na Rodovia Leste-Oeste, na altura do bairro Castelo Branco, em Cariacica, na Grande Vitória (ES). O veículo era dirigido pelo namorado da jovem, que fugiu do local depois do acidente, que aconteceu na madrugada de terça-feira (21).

Sara estava no banco do carona e ficou presa às ferragens após o capotamento. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Vitória.

Jovem morreu em racha

Sara Gimenes Torres por Reprodução
Sara Gimenes Torres por Reprodução
Sara Gimenes Torres por Reprodução
Carro capotou após pneu estourar por Reproduçào
Motorista fugiu por Reproduçào
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Sara Gimenes Torres por Reprodução

Uma amiga da universitária, que estava no banco traseiro, teve ferimentos leves. Segundo a Polícia Militar, ela contou que havia conhecido o motorista no mesmo dia e não soube informar o nome dele. A testemunha também disse não saber se o condutor havia ingerido bebida alcoólica, embora garrafas vazias tenham sido encontradas dentro do veículo. Ainda conforme a corporação, a jovem apresentava odor etílico.

De acordo com informações repassadas à família por um policial, há indícios de que o motorista participava de um racha quando um pneu teria estourado, provocando a perda de controle do carro. O automóvel foi localizado tombado na valeta de drenagem entre os dois sentidos da rodovia, com um poste de iluminação danificado sob o veículo.

Namorado diz que vai se entregar

Após o acidente, o namorado entrou em contato com familiares da vítima por chamada de vídeo. O tio da jovem, Fernando Gimenes, disse ao portal G1 que o rapaz pediu perdão e afirmou que pretende se apresentar à polícia após conversar com o advogado. Ele também solicitou autorização para comparecer ao velório, mas o pedido foi negado pelo pai da universitária.

"Ele falou: 'eu preciso ver vocês, posso ligar de vídeo?'. Pediu perdão, chorando, falou mais de uma vez que era apaixonado pela Sara e perguntou o que ele o que que poderia fazer. Meu cunhado falou que não tinha nada a se fazer, porque nada ia trazer a filha dele de volta. Nessa conversa, ele também pediu se ele poderia vir a Muniz Freire se despedir da da Sara", relatou.

Ainda segundo a família, durante a conversa o jovem disse que aguardava orientação jurídica antes de procurar a polícia. "Ele falou que estava só aguardando o advogado dele, que ia se apresentar à polícia".

Sara era natural de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, e morava em Vila Velha. Prestes a concluir o curso de Farmácia, também trabalhava em uma concessionária e tinha planos de crescer profissionalmente para ajudar a família.

"A Sara foi uma pessoa sempre meiga, e trabalhadora ao mesmo tempo, muito dedicada. A gente estava muito feliz porque ela é de uma família humilde, mas correu atrás de estudar, de conseguir um emprego e tentar ser alguém na vida. Ela ia se formar agora na metade do ano", contou o tio.

O corpo da universitária foi levado para Muniz Freire. O velório aconteceu na capela mortuária do Centro e o sepultamento foi realizado no distrito de Itaici.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. Até a última atualização, nenhum suspeito havia sido detido. Informações que possam ajudar a localizar o motorista podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, pelo site oficial do serviço ou via WhatsApp.

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