LUTO

Universitária de 22 anos morre após carro dirigido pelo namorado capotar em racha

Motorista fugiu depois do acidente

Carol Neves

Publicado em 24 de abril de 2026 às 08:23

Sara Gimenes Torres Crédito: Reprodução

A universitária Sara Gimenes Torres, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar durante um racha na Rodovia Leste-Oeste, na altura do bairro Castelo Branco, em Cariacica, na Grande Vitória (ES). O veículo era dirigido pelo namorado da jovem, que fugiu do local depois do acidente, que aconteceu na madrugada de terça-feira (21).

Sara estava no banco do carona e ficou presa às ferragens após o capotamento. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Vitória.

Jovem morreu em racha 1 de 5

Uma amiga da universitária, que estava no banco traseiro, teve ferimentos leves. Segundo a Polícia Militar, ela contou que havia conhecido o motorista no mesmo dia e não soube informar o nome dele. A testemunha também disse não saber se o condutor havia ingerido bebida alcoólica, embora garrafas vazias tenham sido encontradas dentro do veículo. Ainda conforme a corporação, a jovem apresentava odor etílico.

De acordo com informações repassadas à família por um policial, há indícios de que o motorista participava de um racha quando um pneu teria estourado, provocando a perda de controle do carro. O automóvel foi localizado tombado na valeta de drenagem entre os dois sentidos da rodovia, com um poste de iluminação danificado sob o veículo.

Namorado diz que vai se entregar

Após o acidente, o namorado entrou em contato com familiares da vítima por chamada de vídeo. O tio da jovem, Fernando Gimenes, disse ao portal G1 que o rapaz pediu perdão e afirmou que pretende se apresentar à polícia após conversar com o advogado. Ele também solicitou autorização para comparecer ao velório, mas o pedido foi negado pelo pai da universitária.

"Ele falou: 'eu preciso ver vocês, posso ligar de vídeo?'. Pediu perdão, chorando, falou mais de uma vez que era apaixonado pela Sara e perguntou o que ele o que que poderia fazer. Meu cunhado falou que não tinha nada a se fazer, porque nada ia trazer a filha dele de volta. Nessa conversa, ele também pediu se ele poderia vir a Muniz Freire se despedir da da Sara", relatou.

Ainda segundo a família, durante a conversa o jovem disse que aguardava orientação jurídica antes de procurar a polícia. "Ele falou que estava só aguardando o advogado dele, que ia se apresentar à polícia".

Sara era natural de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, e morava em Vila Velha. Prestes a concluir o curso de Farmácia, também trabalhava em uma concessionária e tinha planos de crescer profissionalmente para ajudar a família.

"A Sara foi uma pessoa sempre meiga, e trabalhadora ao mesmo tempo, muito dedicada. A gente estava muito feliz porque ela é de uma família humilde, mas correu atrás de estudar, de conseguir um emprego e tentar ser alguém na vida. Ela ia se formar agora na metade do ano", contou o tio.

O corpo da universitária foi levado para Muniz Freire. O velório aconteceu na capela mortuária do Centro e o sepultamento foi realizado no distrito de Itaici.